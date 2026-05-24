Napoli e il ritorno di Rafa Benitez De Laurentiis potrebbe pensare di affidargli l’area tecnica?

Rafa Benitez ha lasciato il Panathinaikos dopo pochi mesi, in anticipo rispetto a quanto previsto. La decisione è arrivata dopo un periodo difficile, caratterizzato da risultati insoddisfacenti e problemi interni. La sua esperienza nel club greco si è conclusa prima del termine del contratto, lasciando aperta la possibilità di future opportunità nel calcio italiano. La società potrebbe considerare di affidargli un ruolo tecnico.

L’esperienza di Rafa Benitez al Panathinaikos si è chiusa molto prima del previsto. Il tecnico spagnolo ha lasciato il club greco dopo mesi complicati e risultati lontani dalle aspettative della società. Una separazione che ha immediatamente riacceso diverse voci sul suo futuro, soprattutto in Italia, dove il suo nome continua ad avere un forte peso mediatico e calcistico. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, il profilo dell’ex allenatore azzurro potrebbe tornare d’attualità anche per il Napoli. Non necessariamente come guida tecnica della prima squadra, ma in un ruolo differente, più vicino alla costruzione del progetto sportivo. Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha mai nascosto la grande considerazione nei confronti dello spagnolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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