Napoli chiamate con l’entourage di Roberto Mancini | è in cima alla lista ADL ha sempre avuto grande stima

Il Napoli sta cercando il nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando diverse opzioni e tra queste si fa insistente il nome di Roberto Mancini. Secondo fonti, ci sarebbero state chiamate con l’entourage del tecnico, che è tra i preferiti del club. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma Mancini sarebbe in cima alla lista dei candidati.

Il futuro della panchina del SSC Napoli è già cominciato dopo l’addio di Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per scegliere il nuovo allenatore e, nelle ultime ore, starebbe prendendo quota la pista che porta a Roberto Mancini. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra i due entourage ci sarebbero stati alcuni contatti telefonici proprio in queste ore per capire la fattibilità dell’operazione. Il profilo di Roberto Mancini piacerebbe molto alla dirigenza azzurra per la sua esperienza internazionale, la mentalità vincente e la capacità di gestire gruppi importanti. Dopo l’esperienza alla guida della Nazionale italiana e le recenti avventure all’estero, il tecnico rappresenterebbe una soluzione di grande fascino per aprire un nuovo ciclo in casa Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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