Moviola Udinese Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Da juventusnews24.com 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Udinese e Juventus, trasmessa in diretta, sono stati discussi diversi episodi di gioco considerati dubbi dai commentatori. La sfida si è svolta nella 29ª giornata del campionato di Serie A 202526 e ha visto protagonisti i giocatori delle due squadre, con vari momenti che hanno suscitato attenzione e analisi da parte di esperti e tifosi.

Calciomercato Juve: come possono cambiare i piani per l’estate con e senza il quarto posto. I due scenari Vicario Juventus, si raffredda questa pista per la porta: il club bianconero ha ben altri piani per l’estate! Ultime Mercato Juve, Spalletti chiaro con la dirigenza: ok il rinnovo, ma si aspetta questi colpi in estate. Il piano del mister Carnesecchi Juventus, continua il momento no dell’obiettivo bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco, errore fatale contro l’Inter! Cosa è successo Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della trasferta di Forlì: «I punti iniziano ad avere un certo tipo di peso. Sulla crescita dei giovani.» Kovacs Juve, è lui il nome nuovo per l’attacco bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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