Moviola Udinese Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Udinese e Juventus, trasmessa in diretta, sono stati discussi diversi episodi di gioco considerati dubbi dai commentatori. La sfida si è svolta nella 29ª giornata del campionato di Serie A 202526 e ha visto protagonisti i giocatori delle due squadre, con vari momenti che hanno suscitato attenzione e analisi da parte di esperti e tifosi.

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