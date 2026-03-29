Motocross oggi GP Svizzera 2026 | orari MXGP e MX2 programma tv streaming

Oggi si svolge il terzo appuntamento del Mondiale Motocross 2026 a Frauenfeld, in Svizzera, con i piloti di MXGP e MX2 in gara nel secondo fine settimana consecutivo. La manifestazione si svolge con orari stabiliti e viene trasmessa in tv e streaming. La competizione coinvolge diverse squadre e piloti che si sfidano su piste specifiche in una giornata dedicata alle corse.

Secondo weekend consecutivo in pista per i piloti del Mondiale Motocross 2026, che affrontano a Frauenfeld il terzo appuntamento della stagione in occasione del Gran Premio di Svizzera. Sul fondo compatto della pista elvetica andranno in scena come di consueto due gare per la classe MX2 e altrettante per la MXGP, all’indomani delle Qualifying Race del sabato. L’Italia può provare a giocarsi dei piazzamenti di prestigio sia nella 250 che nella 450, mentre per quanto riguarda il podio di tappa servirà qualcosa di speciale e anche qualche circostanza favorevole. Valerio Lata ha ben figurato ieri in MX2 e spera di confermarsi tra i migliori anche nelle manche lunghe, proprio come il rookie Andrea Adamo in MXGP dopo l’ottimo quarto posto in qualifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motocross oggi, GP Svizzera 2026: orari MXGP e MX2, programma, tv, streaming Articoli correlati Leggi anche: Motocross, GP Svizzera 2026: programma MXGP e MX2, orari, tv, streaming Motocross oggi, GP Andalucia 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streamingTutto pronto al circuito di Almonte per il main event del Gran Premio di Andalucia 2026, valevole come seconda tappa stagionale del Mondiale... Aggiornamenti e notizie su Motocross oggi Temi più discussi: Motocross, GP Svizzera 2026: programma MXGP e MX2, orari, tv, streaming; MXGP 2026, terza tappa in Svizzera: orari TV e come vedere le gare di Frauenfeld; Motocross MXGP. Mondiale GP Svizzera: Mx2 - gara 2; MXGP 2026 rd.3 - Tutti gli orari del GP di Svizzera. Si corre a Frauenfeld. Motocross, Lucas Coenen vorrà ribadire il concetto in Svizzera. Andrea Adamo e Valerio Lata osservati specialiNeanche il tempo di tirare il fiato e dall'Andalucia si passa alla Svizzera nel Mondiale 2026 di Motocross. Terzo appuntamento del campionato ed equilibri ... oasport.it Motocross, GP Svizzera 2026: programma MXGP e MX2, orari, tv, streamingDopo la tappa in Spagna, lo spettacolo del Mondiale MXGP rimane in Europa. In questo fine settimana andrà infatti in scena il Gran Premio di Svizzera ... oasport.it Bonus moto e motorini al via da oggi, fino a 4mila euro di incentivi. Chi ne ha diritto facebook