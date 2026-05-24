morto maurizio gozzelino addio al padre del crodino

È morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del "Crodino" aveva 91 anni. La notizia della scomparsa dell'imprenditore è stata resa nota dal Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo, il paese del Verbano-Cusio-Ossola a cui il celebre "analcolico biondo" deve il nome. Nato a Saluzzo, nel Cuneese, nel 1935, Gozzelino si trasferì per lavoro in valle Antigorio. Lì mise a punto il mix di erbe aromatiche che avrebbero dato vita, successivamente, alla ricetta del celebre aperitivo. La produzione della bevanda iniziò il 28 luglio del 1965. Alla fine del 2023 la produzione del "Crodino" è stata spostata da Crodo a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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