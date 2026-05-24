Addio al papà del Crodino | morto l’enologo Maurizio Gozzelino

È morto all'età di 91 anni Maurizio Gozzelino, l’enologo piemontese noto per aver contribuito alla creazione del Crodino, uno degli aperitivi analcolici più diffusi in Italia. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Gozzelino aveva lavorato nel settore delle bevande e aveva partecipato allo sviluppo di questa celebre bevanda.

Si è spento all’età di 91 anni Maurizio Gozzelino, l’enologo piemontese che contribuì a creare uno degli aperitivi analcolici più famosi d’Italia. Il suo nome resterà per sempre legato al Crodino, diventato negli anni un simbolo dell’aperitivo all’italiana grazie a una ricetta rimasta segreta e a uno slogan entrato nell’immaginario collettivo: “L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo”. Dalle colline piemontesi alla nascita dell’analcolico. Nato a Saluzzo nel 1935, Gozzelino era cresciuto tra vini e profumi grazie all’osteria di famiglia “I tre scalini”, esperienza che avrebbe segnato profondamente la sua passione per aromi ed essenze. Dopo gli studi all’Istituto Enologico di Alba, iniziò a lavorare nel settore liquoristico fino alla svolta arrivata nei primi anni Sessanta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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