Monza sfila per la pace | in centinaia al grido Palestina libera e fuori i militari dalle città
A Monza si è svolta una manifestazione con centinaia di partecipanti, che hanno sfilato portando una grande bandiera della pace e bandiere palestinesi. I manifestanti hanno chiesto la fine dei conflitti e il ritiro dei militari dalle città. Hanno anche chiesto di destinare le risorse usate per le armi e la militarizzazione a settori come la sanità e l’istruzione. La protesta si è concentrata sul tema della pace e della riduzione delle spese militari.
Una maxi bandiera della pace e poi le bandiere della Palestina invocando la fine di tutti i conflitti per investire i soldi destinati alle armi e alla militarizzazione alla sanità e alla scuola. Erano in centinaia questo pomeriggio, domenica 24 maggio, i partecipanti al grande corteo della pace. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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