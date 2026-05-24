Monza sfila per la pace | in centinaia al grido Palestina libera e fuori i militari dalle città

Notizia in breve

A Monza si è svolta una manifestazione con centinaia di partecipanti, che hanno sfilato portando una grande bandiera della pace e bandiere palestinesi. I manifestanti hanno chiesto la fine dei conflitti e il ritiro dei militari dalle città. Hanno anche chiesto di destinare le risorse usate per le armi e la militarizzazione a settori come la sanità e l’istruzione. La protesta si è concentrata sul tema della pace e della riduzione delle spese militari.