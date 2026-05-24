Messina al voto affluenza al 46,46% alle 23 | urne chiuse per la notte si riprende lunedì mattina

A Messina, alle ore 23, l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative si ferma al 46,46%. Le urne sono state chiuse per la notte e si riapriranno lunedì mattina. La percentuale rappresenta la partecipazione complessiva degli elettori fino a quel momento. I dati vengono aggiornati con le successive rilevazioni durante la giornata di voto.

Si chiude con il 46,46% l’affluenza registrata a Messina alla rilevazione delle ore 23 per le elezioni amministrative. Secondo i dati ufficiali, hanno votato 87.598 elettori su 188.540 aventi diritto, con tutte le 253 sezioni regolarmente rilevate. Alle amministrative del 2022, a Messina si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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