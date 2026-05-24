Matiasic nel postpartita | Tutto questo non può finire Spuntano nuovi sponsor
Nel postpartita, Matiasic ha dichiarato che la situazione attuale non può proseguire. La squadra ha annunciato l'acquisizione di nuovi sponsor. Nel frattempo, il giocatore è stato visto più volte muoversi tra l'ingresso e l'interno della palestra, spesso con il telefono in mano, suggerendo un momento di tensione o di attesa. La squadra sembra aver migliorato la propria posizione, anche se la situazione complessiva rimane incerta.
Forse la Pallacanestro Trieste è fuori dal tunnel. Anche in maniera letterale, dopo il balletto avanti e indietro dall'ingresso giocatori di un Paul Matiasic assorbito al telefono. Ieri sera, 24 maggio, il presidente si è permesso ai microfoni di Telequattro l'adagio della Curva Nord nato dopo le. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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