Matiasic nel postpartita | Tutto questo non può finire Spuntano nuovi sponsor

Notizia in breve

Nel postpartita, Matiasic ha dichiarato che la situazione attuale non può proseguire. La squadra ha annunciato l'acquisizione di nuovi sponsor. Nel frattempo, il giocatore è stato visto più volte muoversi tra l'ingresso e l'interno della palestra, spesso con il telefono in mano, suggerendo un momento di tensione o di attesa. La squadra sembra aver migliorato la propria posizione, anche se la situazione complessiva rimane incerta.