Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini | il rapporto con le donne della sua vita e una piacevole sorpresa | Video Mediaset

Da superguidatv.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini ha condiviso alcuni aspetti della sua vita familiare, concentrandosi su due figure femminili importanti: la nonna e la madre. Ha parlato del rapporto con le donne che hanno influenzato la sua crescita e ha anche menzionato una sorpresa piacevole durante la sua permanenza nel programma. La sua intervista ha rivelato dettagli sulla sua storia personale e sui legami familiari.

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Alessandra Mussolini nella casa del Grande Fratello Vip 2026 ha aperto il suo cuore parlando della sua famiglia matriarcale soffermandosi su due figure centrali: la nonna Romilde e la mamma Maria. Grande Fratello Vip 2026: mAlessandra Mussolini, il rapporto con la nonna e la mamma. Al Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini parla della famiglia e in particolare della nonna e della mamma. « In famiglia sono quella simile a mamma nella dolcezza, non ho tagliato il cordone ombelicale con i figli. Ieri è stato il compleanno di mia mamma. Quando c’è un numero uno come zia che ha fatto una carriera spettacolare, vuol dire che ci sono i numeri 2» – racconta la Mussolini.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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