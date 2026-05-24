LIVE Juventus-Roma 0-1 Coppa Italia calcio femminile 2026 in DIRETTA | Giugliano firma il double della Roma! Le giallorosse festeggiano ad una settimana dopo lo Scudetto

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha vinto 1-0 contro la Juventus nella finale di Coppa Italia femminile, con un gol di Giugliano. La squadra giallorossa conquista il terzo titolo nella competizione, festeggiando a una settimana dalla vittoria dello Scudetto. La Juventus aveva iniziato bene, ma ha faticato a concretizzare le occasioni create nel corso del match. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per la Roma si tratta del 3° titolo in Coppa Italia. Battuta una Juve che era partita molto bene ma che ha mancato un po’ di mordente nel finalizzare le poche occasioni create. Double ufficialmente chiuso da parte della giallorosse che passano grazie al gol di Giugliano all80esimo. 100? Finisce qui!!! La Roma dopo aver festeggiato lo Scudetto vince anche la Coppa Italia!  99? Ottima rimessa guadagnata da Toghersen. Il tempo scorre per la Juve. 97? Parata strepitosa di Baldi su tiro di Krumbiegel che era stato deviato! Bravissimo l’estremo difensore giallorosso. 97? Spazza Greggi. Bianconere che cercano la verticalizzazione giusta per andare al tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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