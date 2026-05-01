Nel match tra Pisa e Lecce, la partita si apre con il gol di Banda, che porta avanti i padroni di casa. Successivamente, Leris trova il pareggio per il Lecce, rendendo il risultato più equilibrato. La sfida è decisiva per il Lecce, che deve ottenere almeno un punto per mantenere speranze di salvezza, mentre il Pisa cerca di consolidare la propria posizione in classifica.

La salvezza passa da Pisa per il Lecce. I giallorossi devono fare risultato all'Arena Garibaldi per arrivare alla permanenza in Serie A, per andare a +4 sulla Cremonese a tre giornate dalla fine (ma Giampaolo ha una gara in meno). Il Pisa se perde è aritmeticamente in Serie B. Pisa-Lecce diretta 12' Pareggia il Pisa. Gol di Leris, che calcia al volo dall'interno dell'area di rigore. 7' Banda la sblocca! Il Lecce è in vantaggio a Pisa. Bella azione di Cheddira, servito da Ramadani, poi palla per Banda che la mette dentro con una gran botta. 3' Stojilkovic al tiro dopo esser partito bene, Falcone bravissimo con la mano sinistra.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Pisa-Lecce diretta: Banda la sblocca, Leris pareggia

LECCE vs PISA [ DIRETTA - LIVE ] VIVI CON NOI TUTTA LA SERIE A

Notizie correlate

Diretta gol Serie A LIVE: Banda sblocca Pisa LecceDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 35esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e...

Lecce-Udinese diretta, la sblocca Gandelman, pareggia SoletLa parola italiana occasione deriva da un verbo latino che tecnicamente sarebbe da tradurre in: cadere.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pisa-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Serie A, 35esima giornata: le formazioni dell'anticipo Pisa-Lecce; Serie A: in campo alle 20,45 Pisa-Lecce DIRETTA Probabili formazioni; Parma-Pisa e Verona-Lecce: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming, probabili formazioni.

DIRETTA | Pisa Lecce (risultato 0-0) video streaming tv: ammonito Caracciolo (Serie A, 1 maggio 2026)Diretta Pisa Lecce streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Romeo Anconetani per il trentacinquesimo turno di Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

Pisa-Lecce diretta: 0-0 all'intervalloLa salvezza passa da Pisa per il Lecce. I giallorossi devono fare risultato all'Arena Garibaldi per arrivare alla permanenza in Serie A, ... msn.com

SERIE A | in campo alle 20,45 PIsa-Lecce. DIRETTA #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com

Serie A, in campo alle 20,45 PIsa-Lecce. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook