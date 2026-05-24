L' appello del sindaco Lagalla dopo le contestazioni | L' Albero Falcone non sia terreno di scontro

Notizia in breve

Dopo le contestazioni durante la commemorazione della strage di Capaci, il sindaco ha sottolineato che l’Albero Falcone deve restare un luogo di memoria, non di scontro politico. Ha invitato a mantenere il senso di unità che il 23 maggio rappresenta, chiedendo di evitare tensioni e polemiche attorno a questo simbolo. La sua presa di posizione mira a preservare il significato commemorativo del sito.