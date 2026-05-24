L' appello del sindaco Lagalla dopo le contestazioni | L' Albero Falcone non sia terreno di scontro
Dopo le contestazioni durante la commemorazione della strage di Capaci, il sindaco ha sottolineato che l’Albero Falcone deve restare un luogo di memoria, non di scontro politico. Ha invitato a mantenere il senso di unità che il 23 maggio rappresenta, chiedendo di evitare tensioni e polemiche attorno a questo simbolo. La sua presa di posizione mira a preservare il significato commemorativo del sito.
Lagalla difende l’Albero Falcone come luogo della memoria e non come spazio di scontro politico. Dopo le contestazioni di ieri, durante la commemorazione della strage di Capaci, il sindaco richiama il senso di unità che il 23 maggio dovrebbe essere comune. Sotto l’Albero alcuni manifestanti hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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