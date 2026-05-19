Dalle spiagge ai sentieri le infradito diventano un problema | dove sono vietate e quanto si rischia

In alcune località turistiche europee, l’uso delle infradito sulle spiagge e sui sentieri è soggetto a divieti specifici. Le normative locali prevedono sanzioni che possono arrivare fino a 200 euro per chi viene sorpreso a indossarle in aree vietate. Questa restrizione riguarda principalmente le zone di accesso alle spiagge e ai percorsi naturali, dove l’uso delle ciabatte estive è considerato inappropriato o rischioso. La questione riguarda sia i comportamenti dei turisti sia le disposizioni delle autorità locali.

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Le infradito vietate in vacanza non sono più soltanto una curiosità legata ai regolamenti locali. In diverse località turistiche europee, infatti, l’utilizzo delle classiche ciabatte estive può trasformarsi in un rischio economico per i visitatori, con multe che in alcuni casi arrivano fino a 2.500 euro. Il caso più noto riguarda le Cinque Terre, in Liguria, dove da alcuni anni sono state introdotte regole precise per chi percorre i sentieri escursionistici del parco nazionale. Le autorità hanno deciso di vietare calzature considerate inadatte come infradito, sandali aperti o scarpe con suola liscia, ritenute pericolose sui percorsi più ripidi e sconnessi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Dalle spiagge ai sentieri, le infradito diventano un problema: dove sono vietate e quanto si rischia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hydra: l’isola greca dove le auto sono vietate e regnano i muli? Cosa sapere Un decreto degli anni Cinquanta vieta i veicoli a ruote sull'isola greca di Hydra. L'ordinanza: vietate "arrustute" alla Favorita e in tutte le spiagge per Pasqua e PasquettaNiente “arrustute” non solo alla Favorita e all'interno della riserva di Monte Pellegrino, ma anche in tutte le spiagge del litorale cittadino. A ?kunoshima o Isola dei Conigli migliaia di conigli selvatici girano liberamente ovunque: sui sentieri, sulle spiagge, sui ruderi Non ci sono predatori naturali (cani e gatti sono vietati), quindi si riproducono senza controllo John Downer Production x.com Un itinerario su sentieri alternativi e segreti. Dalla visita ai monasteri ancora attivi alle dimore storiche oltre le mete più celebriNel cuore della pianura veneta, a sud-ovest di Padova, emergono i Colli Euganei, un mosaico di colline di origine vulcanica che da millenni dominano il paesaggio con forme morbide e verdeggianti ... quotidiano.net La guerra ai tornelli in Sicilia: 'Via dalle spiagge'Via staccionate e tornelli dai lidi siciliani, non solo nella spiaggia palermitana di Mondello - finita alla ribalta della cronaca nelle ultime settimane -, ma in tutti gli stabilimenti della Sicilia ... ansa.it