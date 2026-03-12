' Zona 30' in tutta la Ztl del centro storico Diritti in Comune critica la delibera comunale | Solo propaganda

La giunta comunale ha stabilito che in tutta la Ztl del centro storico i veicoli a motore, sia a due che a quattro ruote, devono rispettare il limite di velocità di 30 chilometri orari. La decisione riguarda l’intera zona a traffico limitato e sarà applicata senza eccezioni. Diritti in Comune ha criticato la delibera definendola una misura di propaganda.

La giunta ha deciso: in tutta la Zona a traffico limitato del centro i mezzi a due e quattro ruote dovranno viaggiare a 30 chilometri orari. La delibera è stata pubblicata sull'Albo pretorio di Palazzo Gambacorti lo scorso 10 marzo e specifica le strade e le piazze nelle quali la misura sarà operativa. Per la zona nord: Via Carmignani - Piazza San Francesco - Vicolo del Poschi - Via degli Orafi - Via Cavour - Via Case Dipinte - Via Santa Cecilia - Via Battichiodi - Via Calafati - Via Guido da Pisa - Via Palestro - Via Beccaria - Via Fucini - Piazza S. Paolo all’Orto - Via Vernaccini - Via Coccapani - Via Sant’Andrea - Piazza D’Ancona - Via San Francesco (da Via Oberdan a Via Buonarroti) - Vicolo del Ruschi - Via V. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

