La parata dei militari la marcia contro la guerra e le bancarelle | tutte le strade chiuse oggi a Monza

Da monzatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutte le strade di Monza sono state chiuse oggi per una parata militare, una marcia contro la guerra e l’allestimento di bancarelle lungo le vie del centro. La parata dei militari dell’Italian Raid Commando si è svolta in mattinata, seguita dalla marcia pacifista. Nel pomeriggio, il quartiere è stato invaso dalle bancarelle di una fiera dei mercanti, con diversi punti di vendita aperti lungo le strade chiuse al traffico. Gli eventi si sono susseguiti nel corso della giornata di domenica 24 maggio.

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Monza si prepara ad accogliere la parata dei militari dell’Italian Raid Commando, la marcia contro la guerra ma anche la fiera dei mercanti con il quartiere che sarà invaso dalle bancarelle Ecco i maggiori appuntamenti in programma nella giornata di domenica 24 maggio a Monza che avranno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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