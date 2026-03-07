Nel weekend ritornano le bancarelle e passa la staffetta | tutte le strade e i viali chiusi a Monza

Nel fine settimana a Monza tornano le bancarelle e si svolge la staffetta. Le strade e i viali della città saranno chiusi al traffico per consentire le varie iniziative. La modifica della viabilità riguarda diverse arterie principali e secondarie, creando cambiamenti temporanei nelle rotte abituali. La città si prepara a un fine settimana ricco di eventi e di conseguenza alle chiusure temporanee di alcune vie.

Sarà un fine settimana con tante iniziative a Monza. E per alcune è prevista la modifica della viabilità. Domani, domenica 8 marzo in via Bergamo torna il mercatino dell'antiquariato. Dalle 8 alle 18 è vietata la circolazione con esclusione dei veicoli dei residenti di via Bergamo, vicolo Lambretto e di via Pesa del Lino, dei mezzi di pronto soccorso, lungo le seguenti vie:via Bergamo a partire dall'intersezione con via A. Visconti sino all'intersezione con via E. Da Monza e a partire dall'intersezione con via Durini fino all'intersezione con via A. Canova; vicolo Lambretto a partire dall'intersezione con via Bergamo fino alla fine di Vicolo Lambretto; via Pesa del Lino a partire dall'intersezione con via Bergamo fino all'intersezione con via Lecco.