Bill Plympton intervista | Collaborare con Quentin Tarantino? Sono pronto!

Il noto artista dell'animazione ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato delle sue aspettative per il settore e ha indicato le sue fonti di ispirazione. Ha anche commentato la possibilità di collaborare con un famoso regista, affermando di essere pronto a lavorare insieme. La conversazione si è concentrata sulle sue esperienze e sui progetti futuri nel campo dell’animazione.

Il maestro dell'animazione ha condiviso le sue speranze per il futuro del settore e rivelato quali sono le sue fonti di ispirazione. Romics d'Oro alla carriera 2026. La 36ª edizione di Romics, in programma dal 9 al 12 aprile 2026 alla Fiera di Roma, si è confermata come uno dei principali eventi italiani dedicati a fumetto, animazione, cinema e videogiochi, essendo diventata nel corso degli anni un punto d'incontro tra pubblico e industria creativa. Tra gli ospiti d'onore di quest'anno c'era Bill Plympton, arrivato in Italia anche per ricevere il prestigioso riconoscimento Romics d'Oro alla carriera. Considerato il "re dell'animazione indipendente", l'artista è uno degli autori più influenti del panorama internazionale, noto per il suo stile unico e con all'attivo oltre quarant'anni di carriera, due nomination agli .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bill Plympton, intervista: "Collaborare con Quentin Tarantino? Sono pronto!" Quentin Tarantino torna davanti alla macchina da presa insieme a Simon Pegg con Only What We CarryOnly What We Carry, nuovo film scritto e diretto da Jamie Adams, svela il suo primo sguardo ufficiale e riporta Quentin Tarantino davanti alla... Cliff Booth è il decimo film di Quentin Tarantino? "Era sempre sul set con Fincher"La massiccia presenza di Tarantino sul set di The Adventures of Cliff Booth lascia intendere che la sua influenza sul progetto diretto da David...