Italian Raid Commando | i militari sfilano tra le proteste

Notizia in breve

I militari del Raid Commando sono passati nel centro storico di Monza, sfilando tra le proteste e le acclamazioni di molti cittadini. Provenienti da diversi paesi, hanno partecipato a una grande esercitazione internazionale in Brianza. Durante il corteo, alcune persone hanno applaudito, mentre altre hanno espresso dissenso con slogan e cartelli. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti.