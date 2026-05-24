Italian Raid Commando | i militari sfilano tra le proteste
I militari del Raid Commando sono passati nel centro storico di Monza, sfilando tra le proteste e le acclamazioni di molti cittadini. Provenienti da diversi paesi, hanno partecipato a una grande esercitazione internazionale in Brianza. Durante il corteo, alcune persone hanno applaudito, mentre altre hanno espresso dissenso con slogan e cartelli. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti.
Hanno sfilato per le vie del centro storico di Monza accolti da uno stuolo di cittadini che hanno applaudito e ammirato quei militari che, provenienti da tutto il mondo, avevano partecipato in Brianza alla maxi esercitazione dell’Italian Raid Commando.Le proteste al passaggio dei militari Come da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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