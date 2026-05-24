Incidente stradale prima lo schianto poi l' auto si ribalta | un ragazzo in ospedale

Alle 22.30 di sabato 23 maggio, due auto si sono scontrate in viale Brianza a Monza. Dopo l’impatto, una vettura si è ribaltata, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Un ragazzo coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per i rilievi.

Grave incidente stradale nella tarda serata di sabato 23 maggio a Monza. Erano circa le 22.30 quando in viale Brianza c’è stato un sinistro che ha coinvolto due vetture. Da quanto emerso pare che prima c'è stato l'urto, poi uno dei due mezzi si è ribaltato. È stata attivata subito la macchina dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Incidente Milano, con una Porsche Spyder si schianta contro auto in sosta: morto 21enne

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