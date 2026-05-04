Incendio nel Milanese fiamme e fumo da una fabbrica abbandonata

Nella notte a Lacchiarella, in provincia di Milano, si è sviluppato un incendio proveniente da una fabbrica abbandonata in via Isonzo. Le fiamme sono divampate intorno all'una e mezza, provocando una colonna di fumo visibile nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti.

Incendio nella notte a Lacchiarella (Milano). Intorno alla una e mezza da una fabbrica abbandonata in via Isonzo, è scattato l'allarme per un rogo che ha coinvolto un locale di un edificio in disuso. L'incendio nella notteLa telefonata con la richiesta di intervento è partita alla 1.35 e in pochi.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Incendio nel Milanese, fiamme nell'area residenziale: il fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio di dimensioni considerevoli è scoppiato all'alba di sabato 4 aprile a Canegrate, hinterland nord ovest di Milano. Leggi anche: Incendio a Dalmine, fiamme in una palazzina e colonna di fumo nero visibile da lontano Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoro; Fiamme e paura al grattacielo. Appartamento a fuoco, due feriti; Incendio agli orti e baracche di Milano al confine con Corsico: l’intervento dei Vigili del Fuoco; Vigili del fuoco domano incendio in palazzina nel Milanese. Incendio nel Milanese, fiamme e fumo da una fabbrica abbandonataPoco dopo la una e mezza a Lacchiarella (Milano) sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco. Nessun ferito ... milanotoday.it Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoroIl rogo sarebbe divampato nella fase di coibentazione. Attualmente sono attivi piccoli focolai, ma i pompieri sono pronti a iniziare le operazioni di bonifica ... milanotoday.it Solo un'abitazione in prossimità dell'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto a fare evacuare la famiglia. - facebook.com facebook Caso Minetti, morte avvocati in incendio Uruguay: procura acquisisce atti adozione del minore x.com