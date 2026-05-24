Incendi in due condomini in Brianza | una palazzina evacuata

Da monzatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due incendi si sono verificati in due condomini diversi nella zona di Monza nel pomeriggio di sabato 23 maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in entrambe le palazzine, causando l’evacuazione di una di esse. Non si registrano vittime o feriti. Le cause degli incendi sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

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Due incendi in due palazzine a poche ore di distanza. Un pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Monza per due roghi che si sono sviluppati in due condomini nel pomeriggio di sabato 23 maggio.Incendio in un condominio a MonzaIl primo incendio a Monza, in via Spluga. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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