Incendi in due condomini in Brianza | una palazzina evacuata

Notizia in breve

Due incendi si sono verificati in due condomini diversi nella zona di Monza nel pomeriggio di sabato 23 maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in entrambe le palazzine, causando l’evacuazione di una di esse. Non si registrano vittime o feriti. Le cause degli incendi sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.