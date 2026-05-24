Inaugurata l' edizione numero 71 della Fiera del Mediterraneo | resterà aperta fino al 7 giugno

Da palermotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 71esima edizione della Fiera del Mediterraneo è stata ufficialmente inaugurata e sarà aperta al pubblico fino al 7 giugno. La manifestazione si svolge ogni giorno dalle 16 alle 24.

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E’ stata inaugurata la 71esima Fiera Campionaria del Mediterraneo e resterà aperta fino a domenica 7 giugno, tutti i giorni dalle 16 alle 24. Il taglio del nastro è stato a cura dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e del presidente di Mediexpo Massimiliano Mazzara. “Tante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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