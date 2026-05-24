Il sibilo e la casa si illumina di un bagliore arancione | le riprese choc dei cittadini di Kiev sui missili russi – I video

Un attacco russo ha colpito ieri sera Kiev con missili, provocando un forte boato e un bagliore arancione visibile dalla città. Le riprese condivise sui social mostrano l’esplosione, il sibilo e l’impatto delle armi. Numerosi cittadini hanno filmato l’attacco, che ha causato paura e ha illuminato il cielo sopra la capitale. Non ci sono ancora dettagli su eventuali vittime o danni.

Il bagliore e il boato. Così vicino, così forte, da fare paura. Sui social si moltiplicano i video dell’attacco russo, massiccio, su Kiev di ieri sera. In uno un cittadino filma un missile caduto davanti a casa. Poi sente il sibilo e fortunatamente indietreggia. Il tempo di esser al sicuro che la stanza diventa un bagliore arancione: un altro missile russo è caduto a due passi dalla sua casa che, dopo il boato, presenta danni e la finestra rotta. In un altro alcune persone cercano di mettersi al riparo all’interno di un parcheggio sotterraneo, mentre altri missili cadono direttamente sopra lo spazio antistante. I raid hanno colpito le emittenti tedesche ARD e DW. 🔗 Leggi su Open.online

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