La bella addormentata | balletto al Flaiano

Da ilpescara.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile a Pescara si terrà lo spettacolo di balletto intitolato “La bella addormentata”. La produzione è realizzata da International Ballet Company Italia e vede alla direzione artistica Alessandro Bonavita. L’evento si svolge al teatro Flaiano, portando la magia del grande balletto nella città. L’appuntamento è rivolto a chi desidera assistere a una rappresentazione classica dal vivo.

La magia del grande balletto arriva a Pescara. Venerdì 24 aprile si terrà lo spettacolo intitolato “La bella addormentata”, una produzione di International Ballet Company Italia con la direzione artistica di Alessandro Bonavita.Tra incantesimi, fate e principesse, non è difficile lasciarsi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La Bella addormentata nel bosco - Trailer (Teatro alla Scala)

Video La Bella addormentata nel bosco - Trailer (Teatro alla Scala)

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