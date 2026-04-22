La bella addormentata | balletto al Flaiano

Venerdì 24 aprile a Pescara si terrà lo spettacolo di balletto intitolato “La bella addormentata”. La produzione è realizzata da International Ballet Company Italia e vede alla direzione artistica Alessandro Bonavita. L’evento si svolge al teatro Flaiano, portando la magia del grande balletto nella città. L’appuntamento è rivolto a chi desidera assistere a una rappresentazione classica dal vivo.

La magia del grande balletto arriva a Pescara. Venerdì 24 aprile si terrà lo spettacolo intitolato “La bella addormentata”, una produzione di International Ballet Company Italia con la direzione artistica di Alessandro Bonavita.Tra incantesimi, fate e principesse, non è difficile lasciarsi.🔗 Leggi su Ilpescara.it La Bella addormentata nel bosco - Trailer (Teatro alla Scala) Notizie correlate Ecco ’La Bella. Addormentata’. In scena il balletto con musica dal vivoRitorna al TAM Teatro Arcimboldi Milano sabato 25 e domenica 26 ’La Bella Addormentata’, balletto degli allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto di... La Bella Addormentata al Teatro Arcimboldi di Milano: ecco quandoLa Bella Addormentata nel Bosco-Arcimboldi – Foto di Valerio MarchettiLa Bella Addormentata torna al Teatro Arcimboldi il 25 e 26 aprile 2026 con... Altri aggiornamenti La Bella Addormentata, con l'Accademia Ucraina di Balletto e l'Orchestra Filarmonica ItalianaSabato 25 e domenica 26 aprile 2026 (sabato alle 21.00, domenica alle 15.00) il Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell’Innovazione 20) torna a ospitare gli allievi dell’ Accademia Ucraina di ... mentelocale.it Ecco ’La Bella. Addormentata’. In scena il balletto con musica dal vivoRitorna al TAM Teatro Arcimboldi Milano sabato 25 e domenica 26 ’La Bella Addormentata’, balletto degli allievi dell’Accademia Ucraina ... quotidiano.net