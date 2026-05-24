Lo scorso 19 maggio, il Grande Fratello Vip si è concluso con la vittoria di Alessandra Mussolini, che ha battuto Antonella Elia. Durante la puntata finale, Raul Dumitras e Lucia Ilardo sono apparsi coinvolti in un gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti e del pubblico. Il gesto non è stato specificato, ma ha suscitato discussioni tra i partecipanti e gli spettatori.

Lo scorso 19 maggio il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti con la vittoria di Alessandra Mussolini su Antonella Elia. Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione appena conclusa vi è stata senz'altro Lucia Ilardo, che ha fatto parlare gli italiani per il suo avvicinamento a Raul Dumitras e Renato Biancardi. Durante il programma, la donna non ha disdegnato le attenzioni da parte di entrambi gli uomini. In queste ore, Lucia Ilardo è tornata prepotentemente alla ribalta dopo essere rimasta vittima di un gesto che non è passato inosservato. Raul Dumitras ha smesso di seguire l'ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Raul Dumitras e Lucia Ilardo che succede? Il gesto che non passa inosservato

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Grande Fratello VIP, Raul Dumitras parla dellex Martina

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