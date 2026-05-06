Raul Dumitras ha commentato il rapporto con Lucia Ilardo, affermando che tra loro non potrà mai nascere una relazione più di amicizia. La concorrente, invece, ha espresso interesse a conoscerlo meglio al di fuori del reality, ma lui si è mostrato deciso a mantenere le distanze. La discussione ha evidenziato la differenza di opinioni tra i due riguardo alle possibilità di un legame più profondo.

Mentre Lucia Ilardo continua a ribadire che non le dispiacerebbe conoscere meglio Raul Dumitras fuori dal Grande Fratello Vip lui rimane categorico, tra loro non nascerà mai nulla. Poco fa in giardino Alessandra Mussolini ha cercato di capire perché c'è questa animosità tra lui e la gieffina, sperava di fargli cambiare idea ma è stato del tutto inutile. Il gieffino ha chiaramente detto che non riesce ad andare d'accordo con Lucia Ilardo perché il suo comportamento non gli piace. Non apprezza affatto il gioco che continua a fare con lui e Renato. Alessandra Mussolini ha fatto notare al gieffino che Lucia Ilardo lo difende sempre nella casa più spiata dagli italiani e ha sempre delle parole di apprezzamento per lui.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Raul Dumitras critica il comportamento di Lucia Ilardo: “Non potremo mai essere più che amici”

Notizie correlate

Leggi anche: Giochi che diventano pretesto: al GF VIP scatta il bacio tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo

GF Vip, Raul Dumitras frena Lucia Ilardo: “Non possiamo collimare”Nella Casa del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo e Raul Dumitras si ritrovano faccia a faccia dopo la clip che ha mostrato il loro bacio nato quasi...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Raul Dumitras si racconta: spuntano retroscena sulla frequentazione con Cristina Ferrara; Grande Fratello VIP: Raul Dumitras e Lucia Ilardo non sono i finalisti secondo il televoto Video; Grande Fratello Vip, le anticipazioni di martedì 5 maggio; Raul Dumitras e Lucia Ilardo sempre più vicini al GF Vip: confidenze intime e tensioni con Renato.

GF Vip, gelo tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo: cosa è successoTensione crescente al GF Vip tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo: accuse, incomprensioni e un rapporto ormai compromesso. quilink.it

Grande Fratello Vip, Lucia nel mirino di Raul e Todaro: È contraddittoriaClima teso al Grande Fratello Vip: Lucia Ilardo criticata da Raul Dumitras e Raimondo Todaro. Ecco cosa è successo nella Casa. movieplayer.it

Renato Biancardi e Raul Dumitras continuano ad essere del tutto trasparenti nel reality show di Canale 5 Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip - facebook.com facebook

Il pubblico deciderà chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras merita il sogno della finale. #gfvip x.com