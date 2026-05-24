Free Fall | recensione del film di fantascienza russo ora su Prime Video

Abbiamo visto Free Fall, il survival spaziale di produzione russa, attualmente visibile in abbonamento sul servizio di streaming Prime Video. Questa è la nostra recensione. Free Fall, il cui titolo originale è Svobodnyy padenie, è stato diretto da Oleg Urazaykin e co-scritto dallo stesso regista insieme a Alexey Medvedev e Vladimir Stolbenko. La colonna sonora è stata curata da Leonardo Perez, mentre la fotografia è di Fedor Lyass. Alexander Kuznetsov è nel film il cosmonauta Maksim Bortnikov. La premessa non brilla per originalità, percorrendo, senza deragliare neanche per un attimo, i binari del survival movie claustrofobico. Questa la trama: Maksim è un cosmonauta russo che, a causa di un incidente catastrofico, si ritrova da solo nello spazio aperto, separato dalla sua stazione orbitante distrutta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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