Free Fall | recensione del film di fantascienza russo ora su Prime Video

Da universalmovies.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Abbiamo visto Free Fall, il survival spaziale di produzione russa, attualmente visibile in abbonamento sul servizio di streaming Prime Video. Questa è la nostra recensione. Free Fall, il cui titolo originale è Svobodnyy padenie, è stato diretto da Oleg Urazaykin e co-scritto dallo stesso regista insieme a Alexey Medvedev e Vladimir Stolbenko. La colonna sonora è stata curata da Leonardo Perez, mentre la fotografia è di Fedor Lyass. Alexander Kuznetsov è nel film il cosmonauta Maksim Bortnikov. La premessa non brilla per originalità, percorrendo, senza deragliare neanche per un attimo, i binari del survival movie claustrofobico. Questa la trama: Maksim è un cosmonauta russo che, a causa di un incidente catastrofico, si ritrova da solo nello spazio aperto, separato dalla sua stazione orbitante distrutta. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

free fall recensione del film di fantascienza russo ora su prime video
© Universalmovies.it - Free Fall: recensione del film di fantascienza russo ora su Prime Video
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FREEFALL Trailer Italiano HD

Video FREEFALL Trailer Italiano HD

Notizie e thread social correlati

Kingsley su Prime Video: il successo del bestseller diventa filmIl romanzo Kingsley, ora disponibile su Prime Video, ha raggiunto un grande successo come adattamento cinematografico.

Due pesci remo spiaggiati in Messico, il video del salvataggio: “Sembrano usciti da un film di fantascienza”Due pesci remo sono stati trovati spiaggiati a Cabo San Lucas, in Messico, attirando l’attenzione di chi si trovava sulla spiaggia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web