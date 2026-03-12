Due pesci remo spiaggiati in Messico il video del salvataggio | Sembrano usciti da un film di fantascienza

Due pesci remo sono stati trovati spiaggiati a Cabo San Lucas, in Messico, attirando l’attenzione di chi si trovava sulla spiaggia. Un video mostra il momento in cui alcuni passanti si sono impegnati a soccorrere gli esemplari, che sembrano usciti da un film di fantascienza. La scena ha suscitato curiosità e preoccupazione tra chi ha assistito all’evento.

Due pesci remo si sono spiaggiati a Cabo San Lucas, in Messico, suscitando stupore e un po' di preoccupazione tra i presenti, che sono intervenuti per salvarli. Questi animali, i più lunghi pesci ossei della Terra, sono noti come "pesci dell'apocalisse" a causa della leggenda metropolitana che li associa a terremoti e tsunami. Ma non c'è nulla di vero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trovati due rarissimi pesci dell’apocalisse su una spiaggia in Messico: perché sono considerati presagi di disastri?Due rari pesci-rubano, detti pesci dell’apocalisse, sono stati trovati su una spiaggia in Messico. Un evento insolito che riaccende miti. greenme.it

Il sorprendente incontro con due rarissimi pesci remo (quelli dell'Apocalisse) in spiaggia a CaboUna semplice passeggiata sulla spiaggia si è trasformata in un evento straordinario lungo la costa di Cabo San Lucas, nella Baja California (Messico), dove due sorelle hanno incontrato non uno ma due ... lastampa.it