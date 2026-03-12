Due pesci remo spiaggiati in Messico il video del salvataggio | Sembrano usciti da un film di fantascienza

Da fanpage.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due pesci remo sono stati trovati spiaggiati a Cabo San Lucas, in Messico, attirando l’attenzione di chi si trovava sulla spiaggia. Un video mostra il momento in cui alcuni passanti si sono impegnati a soccorrere gli esemplari, che sembrano usciti da un film di fantascienza. La scena ha suscitato curiosità e preoccupazione tra chi ha assistito all’evento.

Due pesci remo si sono spiaggiati a Cabo San Lucas, in Messico, suscitando stupore e un po' di preoccupazione tra i presenti, che sono intervenuti per salvarli. Questi animali, i più lunghi pesci ossei della Terra, sono noti come "pesci dell'apocalisse" a causa della leggenda metropolitana che li associa a terremoti e tsunami. Ma non c'è nulla di vero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

10 borghi della Puglia sconosciuti che sembrano usciti da un filmSolitamente quando pensiamo alla Puglia, la nostra mente va Polignano a Mare o ai trulli di Alberobello.

Le 5 cascate di ghiaccio più spettacolari d’Italia: luoghi irreali che sembrano usciti da un sognoSembrano uscite da un film ma sono le cascate di ghiaccio più belle e spettacolari presenti in Italia: dove si trovano e come vederle.

Tutto quello che riguarda Due pesci

Trovati due rarissimi pesci dell’apocalisse su una spiaggia in Messico: perché sono considerati presagi di disastri?Due rari pesci-rubano, detti pesci dell’apocalisse, sono stati trovati su una spiaggia in Messico. Un evento insolito che riaccende miti. greenme.it

due pesci remo spiaggiatiIl sorprendente incontro con due rarissimi pesci remo (quelli dell'Apocalisse) in spiaggia a CaboUna semplice passeggiata sulla spiaggia si è trasformata in un evento straordinario lungo la costa di Cabo San Lucas, nella Baja California (Messico), dove due sorelle hanno incontrato non uno ma due ... lastampa.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.