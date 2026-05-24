Festa della Repubblica | dove vedere la parata del 2 giugno e come accreditarsi
Il 2 giugno 2026 si celebra l’80° anniversario della Repubblica Italiana con una parata militare lungo via dei Fori Imperiali a Roma. L’evento si svolge in occasione della Festa della Repubblica e prevede la partecipazione di forze armate e rappresentanze istituzionali. Per assistere alla parata, è possibile richiedere accrediti, anche online, seguendo le procedure ufficiali. La manifestazione è uno dei principali appuntamenti dell’anno in occasione della ricorrenza.
Il 2 giugno 2026 Roma celebra il 80° anniversario della Repubblica Italiana con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali, uno degli eventi più solenni e spettacolari dell’anno. Una manifestazione che coinvolge Forze Armate, corpi civili dello Stato e migliaia di cittadini, tra romani e turisti. L’Italia compie 80 anni: la Festa della Repubblica del 2 giugno. Quest’anno la Repubblica Italiana taglia il traguardo dell’ 80esimo anniversario. La sua storia ha inizio il 2 giugno 1946 quando, grazie a un referendum a suffragio universale che vide per la prima volta la partecipazione attiva delle donne, gli italiani scelsero di lasciarsi alle spalle la monarchia per inaugurare la nuova stagione repubblicana. 🔗 Leggi su Funweek.it
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Festa della Repubblica: dove vedere la parata del 2 giugno a RomaIl 2 giugno 2026 Roma ospiterà la parata militare lungo via dei Fori Imperiali, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana.
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