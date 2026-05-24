Festa della Repubblica | dove vedere la parata del 2 giugno e come accreditarsi

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026 si celebra l’80° anniversario della Repubblica Italiana con una parata militare lungo via dei Fori Imperiali a Roma. L’evento si svolge in occasione della Festa della Repubblica e prevede la partecipazione di forze armate e rappresentanze istituzionali. Per assistere alla parata, è possibile richiedere accrediti, anche online, seguendo le procedure ufficiali. La manifestazione è uno dei principali appuntamenti dell’anno in occasione della ricorrenza.