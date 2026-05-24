Un’ex concorrente del Grande Fratello 2024 è stata fotografata in ospedale, dopo aver subito un intervento chirurgico. La donna si trovava all’interno di una clinica e ha condiviso la sua presenza sui social media. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alla natura dell’intervento o alle condizioni di salute. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i follower.

I personaggi del Grande fratello continuano a far parlare di loro. In queste ultime ore, un'ex gieffina ha fatto preoccupare i suoi fans dopo essersi mostrata all'interno di una clinica dopo aver effettuato un'intervento chirurgico. Si tratta di Jessica Morlacchi, la quale ha condiviso una storia nel suo profilo Instagram in cui si mostra nella sua stanza della clinica con delle garze e dei cerotti che le coprono il naso. L'ex protagonista del Grande fratello 2024 ha deciso di sottoporsi ad un'operazione al naso come rivelato nel corso di una recente puntata de La volta buona, il programma di Caterina Balivo dove vi è spesso ospite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex protagonista del Grande fratello 2024 in ospedale: cos’è accaduto

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