Un ex concorrente del Grande Fratello 2024 ha annunciato di aver intrapreso la carriera di scrittore. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i suoi sostenitori, che hanno risposto con numerosi messaggi di supporto sui social. L’ex gieffino ha condiviso la sua decisione attraverso un post pubblicato online, attirando l’attenzione di molti fan e curiosi. La notizia si diffusa rapidamente tra gli utenti della rete.

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. In queste ore, un ex gieffino dell'edizione 2024 ha fatto un annuncio che ha scatenato tutti i suoi fans. Si tratta di Tommaso Franchi, che in questi giorni è al centro del gossip per la fine della sua storia d'amore con Mariavittoria Minghetti, conosciuta al Grande Fratello. Il giovane è stato ospite di una trasmissione radiofonica toscana dove ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti. Tommaso Franchi ha dichiarato le seguenti parole: "visto che ho la passione di raccontare le storie ho avuto l'opportunità da parte della Rizzoli, che è una casa editrice che fa romanzi e niente adesso ho firmato, uscirà il romanzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex protagonista del Grande Fratello 2024 diventa scrittore: l’annuncio scatena fans

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