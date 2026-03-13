Milano-Cortina 2026 De Silvestro oro nel gigante sitting e Bertagnolli argento nel gigante VI | Italia da record con 14 medaglie paralimpiche

A Milano-Cortina 2026, l’Italia conquista un record di 14 medaglie paralimpiche, con De Silvestro che vince l’oro nel gigante sitting e Bertagnolli che ottiene l’argento nel gigante VI. De Silvestro si impone nello slalom gigante sitting davanti a De Langen e Pedersen, mentre Bertagnolli, accompagnato dalla guida Ravelli, si ferma a un passo dal bis, definendo la medaglia “amara in bocca”.

Il trentino vince lo slalom gigante sitting davanti all’olandese De Langen e al norvegese Pedersen. Bertagnolli con la guida Ravelli sfiora il bis: “Amaro in bocca, ma è sempre una medaglia”. Gli azzurri superano il record storico di Lillehammer 1994. L’Italia non si ferma più. Venerdì 13 marzo si è rivelata un’altra giornata storica per la spedizione azzurra alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con René De Silvestro e Giacomo Bertagnolli a salire sul podio nello sci alpino paralimpico. Il bottino complessivo sale a 14 medaglie, superando il record storico italiano alle Paralimpiadi Invernali stabilito a Lillehammer 1994. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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