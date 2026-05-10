Randers-Odense BK lunedì 11 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Il 11 maggio 2026 alle 19:00 si sfideranno Randers e Odense in una partita di calcio. Per il Randers, la stagione si è conclusa con risultati deludenti e una seconda parte di campionato al di sotto delle aspettative. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, e le quote scommesse indicano un certo equilibrio tra le due squadre. I pronostici puntano a una gara aperta, con possibilità di entrambi i risultati.
E’ stata una stagione deludente per il Randers, che ha disputato la seconda parte di stagione nel girone delle sei migliori in quattro delle ultime cinque stagioni, e nell’unica occasione in cui ha giocato nel girone retrocessione si è classificato al 1° posto, o 7° se preferite, che vale il playoff per un posto in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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