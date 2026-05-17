Elezioni Comunali si torna al voto in questi comuni della Capitanata

In diversi comuni della Capitanata, si torna alle urne per le elezioni amministrative. La commissione elettorale ha pubblicato il decreto datato 25 febbraio, che stabilisce le date e le modalità di voto. La decisione riguarda alcune località che avevano già partecipato alle consultazioni precedenti, ma che ora devono rinnovare i propri rappresentanti. Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure stabilite dalla legge vigente, con elettori chiamati a scegliere i nuovi sindaci e consiglieri comunali.

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Con decreto del 25 febbraio 2026, il Ministro dell’interno ha fissato la data di svolgimento del Turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci nei giorni di. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Elezioni Comunali, si torna al voto in questi comuni della Capitanata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elezioni comunali 2026: c'è la data Sullo stesso argomento Leggi anche: Elezioni comunali 2026, tutti i comuni novaresi al voto A circa un anno dalle elezioni comunali di Caravaggio e Treviglio, emerge una nuova possibile candidatura: quella della senatrice della Lega Daisy Pirovano. Con un passato di quindici anni da sindaca di Misano e al secondo mandato in Senato, Pirovano... x.com 'Vota Verde, fai storia,' dice Zack Polanski mentre cerca importanti guadagni nelle elezioni comunali di Londra | The Standard reddit Elezioni comunali, Martella: Museo di Mestre nell'ex scuola De AmicisVENEZIA - Entro due anni inaugureremo il Museo di Mestre e della terraferma. Lo faremo all'ex Scuola de Amicis vicino alla Torre civica. Il candidato sindaco del ... ilgazzettino.it Elezioni comunali a Lecco, chi sono i candidati sindacoIntanto, una panoramica: quest’anno la tornata delle elezioni amministrative - per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario - è in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 mag ... tg24.sky.it