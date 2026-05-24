Elezioni comunali 2026 affluenza | a Reggio Calabria alle 23 ha votato il 48,36%

Da reggiotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23 di ieri, a Reggio Calabria, l’affluenza alle urne per le elezioni comunali si attestava al 48,36%. La giornata di voto si conclude con i cittadini chiamati a scegliere il nuovo sindaco, i membri del consiglio comunale e i rappresentanti delle cinque circoscrizioni del territorio. La tornata elettorale riguarda anche le elezioni dei presidenti e dei consiglieri delle circoscrizioni. La prima giornata di voto si conclude con questo dato di affluenza.

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Ultimo giro di boa in questa prima giornata di voto. I cittadini di Reggio Calabria sono stati chiamati ai seggi in una tornata elettorale per decidere il nuovo sindaco, il rinnovo del consiglio comunale, i presidenti e i consiglieri delle cinque circoscrizioni del territorio.Sezioni chiuse. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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