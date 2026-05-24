Dopo la conclusione de Il Paradiso delle Signore, Rai 1 ha avviato un nuovo pomeriggio con Caterina Balivo e Alberto Matano. La rete ha deciso di affidare a questa coppia la conduzione del blocco di programmi pomeridiani, sostituendo la soap. La programmazione si concentra ora su contenuti diversi, con l’obiettivo di mantenere l’attenzione degli spettatori durante le ore diurne. Non sono stati annunciati ulteriori cambiamenti o nuovi progetti per questa fascia oraria.

Dopo lo stop della celebre soap pomeridiana Il Paradiso delle Signore, la Rai punta tutto sulla coppia Caterina Balivo – Alberto Matano per mantenere forte il pubblico del daytime. Ecco cosa cambia in Tv nella stagione estiva! Leggi anche: Alberto Matano dice NO a Domenica In, ma in realtà dietro c’è un gesto bellissimo verso un’amica: la verità La stagione televisiva si avvicina ormai alla pausa estiva e le principali reti stanno già ridisegnando i propri palinsesti pomeridiani. Rai Uno e Canale 5, infatti, si preparano a modificare diversi appuntamenti storici del daytime dopo la conclusione di alcuni programmi simbolo degli ultimi mesi.... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ecco il nuovo pomeriggio di Rai 1 dopo la fine del Paradiso delle Signore: Matano e Balivo congolano

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