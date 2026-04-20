Il Paradiso delle signore, una delle soap più seguite in Italia, è stato cancellato da Rai 1. La serie, ambientata in un grande magazzino di Milano, registra ogni giorno circa due milioni di telespettatori. La decisione di sospendere la trasmissione è stata comunicata di recente, senza specificare i motivi ufficiali dietro questa scelta. La cancellazione avviene dopo anni di programmazione regolare sulla rete pubblica.

Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più seguite in Italia. Ogni giorno le vicende ambientate all'interno di un grande magazzino di Milano registrano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Proprio lo sceneggiato subirà un cambio di programmazione in occasione dell'1 maggio. Secondo quanto riportato dal portale , Il Paradiso delle signore non andrà in onda per la Festa dei lavoratori per permettere al pubblico di trascorrere la giornata in totale tranquillità. La Rai ha deciso di mettere in pausa la nota soap opera, che tornerà regolarmente in onda il prossimo 4 maggio su Rai 1. La soap opera ambientata a Milano non andrà in onda venerdì 1 maggio sui teleschermi di Rai 1.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle signore cancellato su Rai 1: ecco quando e perché

Il Paradiso Delle Signore, Calano Gli Ascolti: Ecco Cosa Ha Deciso La Rai!

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