Dopo tutte le montagne che ho visto finalmente il mare | in bici con una gamba per tutto l' arco alpino ieri l' arrivo a Trieste

Dopo aver attraversato l’arco alpino con una gamba sola in bicicletta, ieri l’atleta paralimpico è arrivato a Trieste. Ha percorso chilometri di montagna, affrontando terreni e pendenze, fino a raggiungere il mare. Con lui, i quattro elementi: aria, terra, acqua e fuoco. La sua avventura ha coinvolto percorsi impegnativi, portandolo dall’alta quota alla costa.

Quattro elementi – aria, terra, acqua, fuoco. Chilometro dopo chilometro in bicicletta, sono i percorsi di Andrea Devicenzi, coach e atleta paralimpico. Un passato in giro per il mondo tra India, Stati Uniti, Scandinavia e Perù, in bici e sulle sue inseparabili stampelle in fibra di carbonio, lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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His fiancée dumped a breakup contract, but after prison, a beauty CEO changed his fate.

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