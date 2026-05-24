Dopo tutte le montagne che ho visto finalmente il mare | in bici con una gamba per tutto l' arco alpino ieri l' arrivo a Trieste
Dopo aver attraversato l’arco alpino con una gamba sola in bicicletta, ieri l’atleta paralimpico è arrivato a Trieste. Ha percorso chilometri di montagna, affrontando terreni e pendenze, fino a raggiungere il mare. Con lui, i quattro elementi: aria, terra, acqua e fuoco. La sua avventura ha coinvolto percorsi impegnativi, portandolo dall’alta quota alla costa.
Quattro elementi – aria, terra, acqua, fuoco. Chilometro dopo chilometro in bicicletta, sono i percorsi di Andrea Devicenzi, coach e atleta paralimpico. Un passato in giro per il mondo tra India, Stati Uniti, Scandinavia e Perù, in bici e sulle sue inseparabili stampelle in fibra di carbonio, lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
His fiancée dumped a breakup contract, but after prison, a beauty CEO changed his fate.
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Qualcuno ha queste scarpe della millet? Dopo qualche uscita in montagna la parte che si piega con piede si è scollata, compromette l imperabilita? reddit