Davide Bonolis ha condiviso sui social la sua felicità per il conseguimento della laurea di Martina Dotti, la fidanzata. La cerimonia si è svolta all’Università di Bergamo, dove lei ha ricevuto il diploma. Davide ha scritto un messaggio di congratulazioni e ha partecipato alla festa di laurea. La famiglia Bonolis ha partecipato alla celebrazione, che si è svolta in modo privato. La laurea di Martina Dotti ha coinvolto amici e parenti presenti alla cerimonia.

Per Martina Dotti la giornata del 21 maggio 2026 resterà impressa nel cuore come un momento indimenticabile e una gioia da condividere con le persone più care. All’Università di Bergamo, infatti, la 21enne ha concluso gli studi in Marketing e Comunicazione. Accanto a lei, dopo la discussione della tesi, c’erano la famiglia, gli amici e ovviamente il fidanzato Davide Bonolis, che ha pubblicato su Instagram una dolce dedica: "Orgoglioso di te ogni giorno di più". Martina, corona d’alloro calcata in testa e abito blu in pizzo con colletto bianco, ha condiviso alcuni scatti e una didascalia che vale più di mille parole: "Dottoressa!". Per la coppia, che solo pochi mesi fa aveva festeggiato il primo anniversario insieme, arriva dunque un nuovo traguardo a cui brindare assieme, più uniti che mai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davide Bonolis, la gioia per la laurea di Martina Dotti: "Orgoglioso di te”

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