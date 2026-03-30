Nel nostro sport si rischia tutti i giorni altrimenti non fai lo sciatore | Brignone torna a parlare dell’infortunio a Che tempo che fa

Da ilfattoquotidiano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atleta ha commentato il suo recente infortunio durante un’intervista, sottolineando che lo sci comporta rischi quotidiani. Ha spiegato di aver partecipato a campionati italiani per garantire la presenza delle migliori atlete italiane e ha aggiunto che la sua scelta di competere è anche rivolta ai giovani sciatori. La discussione è avvenuta nel contesto di un’intervista trasmessa in televisione.

“Nel nostro sport si rischia tutti i giorni. Ho sempre partecipato ai campionati italiani, alla fine lì ci devono essere le migliori italiane, e soprattutto l’ho fatto per i ragazzi più giovani”. Così Federica Brignone, ospite di Che tempo che fa, è tornata a parlare del suo infortunio e soprattutto della sua partecipazione ai Campionati Italiani, dove è avvenuto l’incidente. “Quando ero una ragazzina e mi sono affacciata al mondo dei grandi e sono andata a fare delle gare con quelle che vincevano le Coppe del mondo.Io guardavo loro.E quindi ho voluto fare la stessa cosa – ha raccontato – Spero che i giovani possano prendere spunto ”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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