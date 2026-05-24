Dalla Sicilia a Monza | in città gli attori speciali di Tu sì que vales

Sono arrivati a Monza in volo dalla Sicilia. Sfoggiando il loro sorriso e il loro talento decisamente speciali. Tanto da riuscire a incantare anche il piccolo schermo, dove sono stati osannati fra gli altri da Maria De Filippi e da tutti gli altri giurati della trasmissione televisiva "Tu sì que. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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DALLA STRADA AL PALCO DIVENTA IL TU SI QUE VALES DI RAI1: LA VERSIONE “SPECIAL”Da venerdì 10 aprile su Rai1 prende il via una nuova edizione di “Dalla strada al palco”, considerata la più grande festa dedicata agli artisti di...

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