Contro l’oblio ricordiamo con rabbia

Il Collegio Ghislieri di Pavia ha promosso un appello per chiedere chiarezza sulla morte di due giornalisti nel Donbass. I due, un fotoreporter e un giornalista, sono stati uccisi in circostanze ancora da chiarire. La richiesta si rivolge alle autorità competenti, affinché si faccia piena luce sulla vicenda. La campagna si concentra sulla necessità di verità e giustizia per i due professionisti.

Il rinomato Collegio Ghislieri di Pavia si è fatto promotore di un appello per la verità sull’uccisione nel Donbass del fotoreporter Andrea Rocchelli e del giornalista Andrej Mironov avvenuta il 24 maggio del 2014. All’iniziativa hanno aderito -tra gli altri- l’associazione Articolo21, Amnesty International, Libera, Volpi Scapigliate. La giornata commemorativa prevede oggi gli interventi di Michele Serra e di Gherardo Colombo, dopo la serata di ieri al Cortile Teresiano animata da un concerto intitolato Note del Mediterraneo per Gaza. Dopo la musica è seguito un momento di riflessione con la presenza di esponenti significativi: Khader... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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