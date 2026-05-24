Con lungimiranza 60 anni fa facevi questo progetto che ha cambiato la nostra città | il grazie a Berlusconi

Una targa è stata posta nel luogo dove, sessant’anni fa, è iniziato un progetto edilizio, sociale e urbanistico che ha modificato profondamente la configurazione della città. L’iniziativa ha ricevuto un ringraziamento pubblico, attribuito a una figura politica che allora aveva promosso l’intervento. Il progetto ha coinvolto diverse aree della città, portando a cambiamenti strutturali e sociali significativi. La cerimonia ha celebrato la memoria di quell’intervento, evidenziando il suo impatto sulla crescita urbana nel tempo.

Una targa lì dove sessant’anni fa aveva preso forma quel progetto – edilizio, ma al tempo stesso sociale e urbanistico – che ha rivoluzionato il modo di intendere la città. Un progetto che è stato anche uno dei primi e dei più cari a Silvio Berlusconi, proprio perché costruito in quella Brianza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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