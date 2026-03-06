Giornata della donna incontro all' auditorium comunale di Santo Stefano d' Aspromonte

In occasione della Giornata internazionale della donna, si è svolto un incontro all'auditorium comunale di Santo Stefano d'Aspromonte. L'evento è stato organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione sviluppo economico e politiche sociali, la Consulta giovanile e il Servizio civile universale. La mattinata ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, in un momento dedicato alla riflessione e alla memoria.

