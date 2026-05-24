Durante l’evento ‘Comune in Piazza’ a Poggibonsi, Regione Toscana e Anci hanno firmato un protocollo d’intesa dedicato alla protezione civile. Il documento prevede la promozione dell’app ‘Cittadino Informato’, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione e la gestione delle emergenze. La manifestazione è stata organizzata da Anci Toscana e si è concentrata sulla promozione di iniziative legate alla protezione civile e alla sicurezza dei cittadini.

La protezione civile al centro di ‘ Comune in Piazza ’, la manifestazione promossa da Anci Toscana a Poggibonsi, dove Regione Toscana e Anci hanno siglato un protocollo d’intesa per la diffusione dell’app ‘ Cittadino Informato ’. A firmare l’accordo il presidente della Regione Eugenio Giani e la presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni. Obiettivo dell’intesa è rafforzare la cultura della prevenzione e rendere più accessibili ai cittadini informazioni, strumenti e procedure legate alla protezione civile. L’applicazione punta infatti a diventare un supporto quotidiano per conoscere il sistema regionale delle allerte meteo, i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza e le principali misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle: ‘Comune in Piazza’. Firmato protocollo d’intesa per la protezione civile

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