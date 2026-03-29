Nelle ultime 24 ore, alcune aree dell’Afghanistan sono state interessate da intense piogge, frane e inondazioni che hanno provocato almeno 17 decessi e 26 feriti. Le condizioni meteorologiche avverse sono state accompagnate da ulteriori piogge previste per lunedì. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e intervenendo nelle zone colpite.

Gravi inondazioni, una frana e temporali in alcune zone dell’ Afghanistan hanno causato almeno 17 morti e 26 feriti solo nelle ultime 24 ore, con ulteriori forti piogge previste nel corso di lunedì. Il numero delle vittime potrebbe aumentare man mano che le squadre dell’ Autorità nazionale per la gestione delle catastrofi del Paese effettuano i sopralluoghi nelle zone colpite, ovvero 13 delle 34 province afghane. Il maltempo ha causato la distruzione totale o parziale di 147 abitazioni, spazzato via 80 chilometri di strade e distrutto terreni agricoli, canali di irrigazione e attività commerciali. In totale, sono state colpite 530 famiglie.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Afghanistan, gravi inondazioni per forti piogge: almeno 17 morti

Articoli correlati

Afghanistan, inondazioni e frane causano almeno 17 vittimeGravi inondazioni e una frana hanno causato 17 morti e almeno 26 feriti nelle ultime 24 ore in alcune aree dell’Afghanistan, mentre sono previste...

Brasile, gravi inondazioni nel sud-est del Paese: almeno 25 mortiDa lunedì il sud-est del Brasile è colpito da piogge torrenziali che hanno causato gravi inondazioni.