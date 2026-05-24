Cep in fiamme i furgoni di un' impresa edile | danni anche ad altri mezzi e agli edifici

Notizia in breve

Nella notte si è sviluppato un incendio in un residence del quartiere Cep, interessando diversi mezzi di un’impresa edile parcheggiati all’interno. L’incendio ha provocato danni a più furgoni e ha coinvolto anche altri veicoli e strutture dell’edificio. La causa sembra essere dolosa, ma le indagini sono in corso. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove sul luogo.