Cep in fiamme i furgoni di un' impresa edile | danni anche ad altri mezzi e agli edifici

Da palermotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte si è sviluppato un incendio in un residence del quartiere Cep, interessando diversi mezzi di un’impresa edile parcheggiati all’interno. L’incendio ha provocato danni a più furgoni e ha coinvolto anche altri veicoli e strutture dell’edificio. La causa sembra essere dolosa, ma le indagini sono in corso. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove sul luogo.

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Un incendio, probabilmente di natura dolosa, ha danneggiato nella notte diversi mezzi di una ditta edile parcheggiati all'interno di un residence in via Luigi Cosenz, nel quartiere Cep. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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