Cep in fiamme i furgoni di un' impresa edile | danni anche ad altri mezzi e agli edifici
Nella notte si è sviluppato un incendio in un residence del quartiere Cep, interessando diversi mezzi di un’impresa edile parcheggiati all’interno. L’incendio ha provocato danni a più furgoni e ha coinvolto anche altri veicoli e strutture dell’edificio. La causa sembra essere dolosa, ma le indagini sono in corso. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove sul luogo.
Un incendio, probabilmente di natura dolosa, ha danneggiato nella notte diversi mezzi di una ditta edile parcheggiati all'interno di un residence in via Luigi Cosenz, nel quartiere Cep. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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