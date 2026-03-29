Nel quartiere della Fiorita a Cesena, i residenti segnalano un incremento di parcheggi selvaggi e di stalli riservati ai disabili occupati in modo illecito. Le segnalazioni riguardano principalmente l’area dell’Esagono Fiorita, dove si verificano frequentemente queste irregolarità. La zona, già soggetta a criticità legate alla presenza di uno stadio e di scuole, vede così aggravarsi i problemi di gestione del traffico e della sosta.

“Non siamo di fronte a episodi sporadici - tuonano da Cesena Siamo Noi - ma a comportamenti ripetuti nel tempo, che evidenziano una totale assenza di rispetto delle regole e degli spazi comuni" “In un quartiere come quello della Fiorita in cui il parcheggio rappresenta per i residenti un annoso problema per diversi motivi (stadio, scuole ecc), abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini su una situazione che si sta verificando nei pressi dell’area dell’Esagono Fiorita, spazio pubblico del Comune di Cesena gestito in collaborazione con Auser ”. A denunciare la situazione è Cesena Siamo Noi che in una nota stampa evidenzia... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Esagono Fiorita, Cesena Siamo Noi: "Parcheggi selvaggi e stalli disabili occupati. Situazione inaccettabile"

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