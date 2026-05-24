Catena umana antimafia degli alunni del Maria Adelaide a Città del mare
Ieri, in occasione della giornata in memoria delle vittime della strage di Capaci, si è formata una catena umana presso la struttura alberghiera Città del Mare a Terrasini. A partecipare sono stati studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Maria Adelaide, appartenente alla Rete futura antimafia. L’evento ha visto i giovani unirsi in una fila umana per ricordare le vittime e commemorare la ricorrenza.
Ieri, in occasione della giornata in memoria delle vittime della strage di Capaci, presso la struttura alberghiera Città del Mare a Terrasini, una rappresentanza di alunni ed alunne della scuola secondaria di primo grado dell'istituto statale Maria Adelaide appartenente alla Rete futura antimafia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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