Catena umana antimafia degli alunni del Maria Adelaide a Città del mare

Da palermotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri, in occasione della giornata in memoria delle vittime della strage di Capaci, si è formata una catena umana presso la struttura alberghiera Città del Mare a Terrasini. A partecipare sono stati studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Maria Adelaide, appartenente alla Rete futura antimafia. L’evento ha visto i giovani unirsi in una fila umana per ricordare le vittime e commemorare la ricorrenza.

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Ieri, in occasione della giornata in memoria delle vittime della strage di Capaci, presso la struttura alberghiera Città del Mare a Terrasini, una rappresentanza di alunni ed alunne della scuola secondaria di primo grado dell'istituto statale Maria Adelaide appartenente alla Rete futura antimafia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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